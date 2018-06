Hochwasser am Rhein: Ernstfall wird geprobt

Am Freitag und am Samstag findet entlang des Rheins die bisher größte Hochwasserübung Vorarlbergs statt. Dabei wird überprüft wie gut Einsatzkräfte, Gemeinden und Bevölkerung im Fall eines Hochwassers zusammenarbeiten.

Die großangelegte Katastrophenübung, an der sich das Land, die elf Rheinanliegergemeinden und die Bezirkshauptmannschaften beteiligen, startet am Freitag, 22. Juni um 9.00 Uhr und dauert, mit einer Pause über Nacht, bis Samstagmittag um 12.00 Uhr.

Wallner: Hochwasser jederzeit möglich

Anlass für die Katastrophenübung ist laut Landeshautmann Markus Wallner (ÖVP) das beinahe Hochwasser vor zwei Jahren, als die Wasserpegel des Rheins binnen weniger Stunden gefährlich angestiegen waren. Erst am übernächsten Tag hatte sich die Lage wieder beruhigt - mehr dazu in Hochwasser: Situation hat sich beruhigt.

„Wir nehmen die Gefahr, welche der Alpenrhein mit sich bringt, sehr ernst“, so Wallner und fügt hinzu: „Es ist wichtig, dass wir uns auf diesen Ernstfall entsprechend vorbereiten, denn das Schadenspotenzial, das der Rhein etwa bei einem verursachen kann, ist enorm“. Es sei wichtig, einerseits die Bevölkerung sensibilisieren und andererseits die internen Abläufe zu optimieren, erklärt

Zivilschutzalarm gegen 14.00 Uhr

Zwar beginnt die Übung bereits am frühen Vormittag, noch aber unbemerkt von der Bevölkerung. Da das Szenario aber möglichst real sein soll, wird am frühen Freitagnachmittag der Zivilschutzalarm ausgelöst werden, wie es im Katastrophenschutzplan vorgesehen ist. Heißt: Gegen 14.00 Uhr werden in den betroffenen Gemeinden die Sirenen im Dreiminutentakt zu hören sein.

Auch Evakuierungen werden geprobt

In fünf Gemeinden werden am Samstagvormittag auch Evakuierungsübungen durchgeführt. Ziel der Übung ist es, nicht nur die Kommunikation unter den Einsatzleitern, der Gemeinden, des Landes und der Presse zu überprüfen, sondern auch die Bevölkerung für den Ernstfall Rheinhochwasser zu sensibilisieren. Der Abschluss der Übung ist am Samstag gegen Mittag geplant.

Im Zuge der Übung wird auch ein neues Alarmierungssystem vom Austrian Institute of Technology, getestet, das in ganz Österreich zum Einsatz kommen soll.

Der Detaillierte Ablauf der Übung

Land Vorarlberg

Bei einer prognostizierten Abflussmenge von mehr als 2.500 Kubikmetern pro Sekunde wird die erste Warnung („Aufmerksamkeitsphase“) mittels eines dreiminütigen Sirenensignals ausgegeben. Derzeit fließt der Rhein mit gerade mal 500 Kubikmetern pro Sekunde.

Verschärft sich die Lage weiter, dann teilen die Einsatzleitungen den Übergang in die „Vorbereitungsphase“ mit. Dies geschieht ohne Sirene und wird über Internet und die Medien kommuniziert. In der Vorbereitungsphase werden Schulen, Kindergärten oder Kinderbetreuungen geschlossen – die Kinder müssen Zuhause bleiben. Die Einsatzleitung ordnet in dieser Phase die Evakuierung von Menschen, die sich in Pflege befinden, an. Das Übungsszenario am Freitag und Sonntag sieht derartige Evakuierungen vor.

Wenn die Gefahr einer Überflutung bestimmter Bereiche weiter zugenommen hat, kann es zu einer Evakuierung kommen. Der eigentliche „Alarm“ für die Bevölkerung („Evakuierungsphase“) wird dann wieder mittels eines Sirenensignals (auf- und abschwellend, eine Minute lang) mitgeteilt – bei einer tatsächlichen Abflussmenge von über 3.100 Kubikmetern pro Sekunde oder bei „Gefahr im Verzug“ (bei Dammbruch). Diese Evakuierungsphase wird nicht mehr geübt werden.