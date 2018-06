Nigsch erhält Kompositionspreis des Landes

Der aus Feldkirch stammende Musiker und Komponist Marcus Nigsch erhält den Kompositionspreis 2018. Nigsch hat in den vergangenen Jahren unter anderem Orchesterwerke und die Musik für mehrere Filme geschrieben.

Bekannt wurde Nigsch in Ende der 1990er als Popsänger „Marque“. Mit „One to Make Her Happy“ gelang ihm 2000 ein Hit, der ihm auch den Amadeus Music Award bescherte. Nach seiner Popkarriere studierte der 45-Jährige Harmonielehre und Kontrapunkt in Zürich, ab 2007 Komposition bei Herbert Willi am Vorarlberger Landeskonservatorium.

ORF

2012 wurde er für sein Klaviertrio „Fröhjaar“ mit dem internationalen Kompositionspreis der Franz-Josef-Reinl Stiftung ausgezeichnet. 2013 schuf Nigsch im Auftrag des Vorarlberger Landestheaters die Semi-Oper „Gefährliche Liebschaften“. Ein Jahr später wurde „Das große Welttheater“, Musik zum Stück von Pedro Calderon de la Barca, in Bildstein uraufgeführt.

Zu seinen bekanntesten Orchesterwerken gehört das vom Symphonieorchester Vorarlberg in Auftrag gegebene Werk „LEPTIR - Konzert für Akkordeon und Orchester“, das im vergangenen Jahr beim Festival „Texte und Töne“ des ORF Vorarlberg zur Uraufführung gekommen ist.

Bernhard: „Herausragender heimischer Künstler“

Kulturlandesrat Christian Bernhard (ÖVP) würdigte in einer Aussendung das vielfältige Werk von Nigsch, der in seiner Arbeit verschiedenste musikalische Stilrichtungen vereine. „Ich freue mich, dass wir einen so herausragenden heimischen Künstler mit dem Kompositionspreis auszeichnen können“, stellte Bernhard fest. Der Kompositionspreis des Landes Vorarlberg wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 7.000 Euro dotiert. Er wird Nigsch am 1. Oktober überreicht.

