Land schärft bei Ökolandstrategie nach

Die Landesregierung passt die Ökolandstrategie an neue Herausforderungen an: So sollen Bauern unter anderem verstärkt mit Tourismus und Unternehmen zusammenarbeiten und die Biolandwirtschaft ausbauen.

Die erste Zwischenbilanz der Landwirtschaftsstrategie „Ökoland Vorarlberg - regionale und fair“ fällt positiv aus: Das Ländle Herkunfts- und Gütesiegel ist eingeführt worden, es werden deutlich mehr Dinkel, Feldgemüse und Kartoffeln angebaut, Schüler der Landwirtschaftsschule können ihre Ausbildung mit einer Matura abschließen und die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte, z.B. durch die Käsestraße Bregenzerwald, ist verstärkt worden.

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) sieht aber noch viel mehr Potenzial, die Vertragslandwirtschaft auszubauen: So soll insbesondere die Zusammenarbeit mit den Tourismusbetrieben verstärkt werden, damit gute Preise erzielt werden können.

Gantner will mehr „Bio“

Auch der Anbau von regionalem Bio-Gemüse soll noch weiter ausgebaut werden. Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) ist noch nicht zufrieden mit dem Geleisteten: „Ein sehr ambitioniertes Ziel, das in der Landwirtschaftsstrategie 2020 niedergeschrieben wurde, war, die Biolandwirtschaft zu verdoppeln - einerseits im Bereich des Angebotes, aber auch im Bereich des Absatzes. Das ist uns bislang noch nicht gelungen.“

Vorarlberg hat das Ziel, im Tierschutz in Österreich Nummer 1 zu werden. Dazu gehört auch, die umstrittenen Transporte von Kälbern bis nach Russland oder in die Türkei zu vermeiden. Ein neuer Vermarktungsschwerpunkt soll helfen, sagt Gantner: „Wir wollen in aller Ernsthaftigkeit die Vorarlberger Kalbsbratwurst nicht als einziges, aber als ein Aushängeschild vom Festzelt bis in die Haubenküchen bringen.“ Das Land hat in diesem Jahr 440.000 Euro für die Ökolandstrategie budgetiert.