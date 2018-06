Wohnung durch Brand stark beschädigt

Bei einem Brand in der Forachstraße in Dornbirn ist am Montagnachmittag eine Wohnung stark beschädigt worden. Als Ursache wird ein technischer Defekt an einem Mikrowellengerät vermutet, heißt es vonseiten der Polizei.

Gegen 15.30 Uhr wurde die Feuerwehr von Anrainern alarmiert, weil der erste Stock des betroffenen Hauses stark verraucht war. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Bewohnerin war nicht zuhause, die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar.