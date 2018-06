15-jähriger Schüler auf Schutzweg angefahren

Ein 15-jähriger Bursch ist am Montag in Lustenau auf einem Schutzweg von einem Pkw angefahren worden. Der Lenker des Fahrzeugs hielt kurz an und fuhr dann weiter. Die Polizei bittet zum Hinweise.

Laut Polizeiangaben überquerte der 15-Jährige am Montag gegen 7.10 Uhr den Schutzweg auf der Reichsstraße auf Höhe des Gasthauses Linde. In der Mitte des Schutzweges wurde er von einem schwarzen Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen trotz Vollbremsung frontal angefahren. Der Bursch stürzte und verletzte sich leicht.

Der Lenker des Pkw fragte den 15-Jährigen vom Fahrzeug aus, ob es ihm gut gehe, und setzt dann seine Fahrt fort - obwohl der Bursch verneinte. Hinter dem Pkw fuhr ein weiteres Auto, auch dieses mit deutschem Kennzeichen. Die Polizei mutmaßt, dass die beiden Pkw gemeinsam unterwegs waren. Der schwarze Kleinwagen soll im Landkreis Rosenheim (Kürzel „RO“) zugelassen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 059 133 8144.