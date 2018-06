Bürgermeister verhängt in Frastanz Baustopp

Wegen der Neunutzung einer großen Lagerhalle befürchten Anrainer im Ortszentrum von Frastanz eine zunehmende Verkehrsbelastung. Der Bürgermeister stellt sich hinter die Anrainer - und hat jetzt ein Bausperre verhängt.

9.500 Quadratmeter ist die Lagerhalle groß, genutzt wird sie noch bis Ende September von der Firma Rondo. Dann soll der Leuchtenhersteller Zumtobel einziehen. So wollen es die Betreiber der Firma Edenta Produktionstechnik in Liechtenstein. Vier Rampen sollen gebaut werden, die Verträge mit Zumtobel seien abgeschlossen, heißt es.

Nun könnten Nachbarn und die Gemeinde die Pläne durchkreuzen. Sie befürchten ausgerechnet in einem Wohngebiet im Zentrum, in der Nähe der Volksschule, eine große Verkehrszunahme. Über 60 Lkw-Fahrten pro Tag sollen es sein. Eine Lagerhalle mit enormer Verkehrsentwicklung sei nicht das, was man sich für die Gemeinde wünsche, sagt auch Bürgermeister Eugen Gabriel (ÖVP).

Entscheidung bei der BH

Das Gebiet in der Schmittengasse, wo die Lagerhalle steht, ist als Betriebsgebiet gewidmet, eine Lagerhalle ist also widmungskonform. Trotzdem hat der Bürgermeister per Verordnung eine Bausperre über das Gebiet verhängt. „Diese Bausperre gilt vorerst für zwei Jahre“, sagt Gabriel. Natürlich könne man in dem gewidmeten Gebiet trotzdem bestimmte Tätigkeiten durchführen. „Ziel wäre es aber, hier für zwei Jahre Ruhe einkehren zu lassen.“

Von den Betreibern der Firma Edenta Produktionstechnik war niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Nun muss die Behörde, die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch, entscheiden, wie es im Streit um die Neunutzung der Lagerhalle im Zentrum von Frastanz weitergeht.