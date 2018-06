Letzte Outdoor-Messe in Friedrichshafen

In Friedrichshafen ist am Sonntag die 25. Outdoor-Messe eröffnet worden. Fast 1.000 Aussteller zeigen dabei ihre Neuheiten für Aktivitäten im Freien. Die Messe findet zum letzten Jahr in Friedrichshafen statt - nächste Jahr wird sie in München stattfinden.

950 Aussteller aus 40 Nationen präsentieren sich zur Jubiläumsausgabe mit rund 200 gemeldeten Neuheiten noch bis 20. Juni einem internationalen Fachpublikum. 25 Prozent der Outdoor-Umsätze werden mit dem Bereich Schuhe erzielt.

Rund 20.000 Messebesucher werden jährlich bei der Outdoor-Messe in Friedrichshafen erwartet. Zum Abschied werden heuer auch Teilbereiche der Messe auch für Konsumenten geöffnet. Die Abwanderung nach München wird unterschiedlich aufgenommen. Bei einer Befragung hatte der Tettnanger-Outdoorhersteller Vaude für den Verbleib der Messe in Friedrichshafen gestimmt, doch die vorwiegend internationalen Konzerne bevorzugten München wegen seiner besseren Verkehrsanbindung.

Outdoor-Messe soll in neuer Form kommen

Die Messeleitung will auch künftig in Friedrichshafen eine eigene Outdoor-Messe ausrichten, wie sie anschauen soll, will man noch nicht verraten - auf jeden Fall anders als bisher, so Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen. Sicherlich werde ein Teil des Branchenverbandes nach München ziehen. Jedoch gebe es sicherlich noch genügend Anbieter, die man ansprechen könne.

Nicht nur die Messe, sondern auch die Tourismusbetriebe in der ganzen Bodenseeregion werden die Abwanderung der Outdoor zu spüren bekommen. Einer Studie des IFO-Instituts zufolge ziehen die Messen in Friedrichshafen jährlich rund 150 Million Euro Kaufkraft in die Region.

