Gelungene Triathlon-Premiere in Bregenz

Erstmals fand am Sonntag ein olympischer Triathlon in Bregenz statt. Schnellster war dabei der Bregenzer Leon Pauger - bei den Damen gewann die Schwarzenbergerin Bianca Steurer mit klarem Vorsprung.

Für Bianca Steurer war das Heimevent die perfekte Vorbereitung auf das großen Saisonziel - den Ironman in Roth bei Nürnberg in zwei Wochen. Die Generalprobe verlief nach Wunsch: Die Wälderin schwammt am schnellsten und wechselte als Erste aufs Rad. Dann ging es über Hohenweiler einen vier Kilomter langen Aufstieg hinauf nach Möggers.

Vom Wendepunkt in Scheidegg auf deutscher Seite führte die Strecke wieder zurück ins Festspielgelände. Steurer konnte ihren großen Vorsprung locker halten - sie gewann nach zwei Stunden und 19 Minuten.

ORF

Pauger duellierte sich mit Ziegler

Bei den Herren feierte Leon Pauger einen Start-Ziel-Sieg. Der Bregenzer duellierte sich über die gesamte Distanz mit seinem Teamkollegen Michael Ziegler vom Triathlonclub Dornbirn. Pauger gewann in einer Zeit von zwei Stunden, sieben Minuten und 30 Sekunden. Derr 19-jährige wird sich nach bestandener Matura jetzt voll und ganz auf den Triathlon konzentrieren.