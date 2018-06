Moped aufgefahren: Zeugen gesucht

Samstagmittag ist ein unbekannter Lenker einem 15-jährigen Mopedlenker in Bludenz aufgefahren. Der Jugendliche kam dabei zu Sturz. Nun werden Zeugen des Unfalles gesucht.

Der 15-Jährige war am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Pulverturmstraße in Bludenz in Richtung Kreuzung Bahnhofsstraße unterwegs. Laut Polizei ordnete er sich auf der rechten Fahrspur ein und blieb an der Haltelinie stehen. Dabei fuhr ein nachkommendes Auto auf das stehende Moped auf, wodurch der junge Mann stürzte.

Der unbekannte Lenker sei dann aus dem Fahrzeug ausgestiegen und habe nachgefragt, ob alles in Ordnung sei. Der Mopedlenker gab laut Polizei an, dass er unverletzt sei. Zu Hause verspürte er jedoch Schmerzen und erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Bludenz. Dort sind nun Hinweise zum Vorfall erbeten (Tel. 059133 8100).

Laut Polizei fährt der gesucht Pkw-Lenker ein größeres, schwarzes Fahrzeug (vermutlich ein SUV), ist etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß und hat eine korpulente Struktur.