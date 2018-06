Plötzliche Schmerzen: Verkehrsinsel überfahren

Ein 52-jähriger Autolenker ist am Samstag in Rankweil über eine Verkehrsinsel gefahren. Als Grund gab er an, plötzlich Schmerzen verspürt zu haben. Bei einem weiteren Unfall hatte ein Lenker vergessen, die Handbremse anzuziehen.

Der 52-Jährige war am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Churerstraße in Rankweil unterwegs, als er plötzlich durch Schmerzen abgelenkt wurde. Der Feldkircher fuhr folglich über den Fahrbahnteiler und über eine Verkehrsinsel. Dabei rammte er zwei Verkehrsschilder. Zur weiteren Abklärung wurde er ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Ein Alko-Test verlief nach Angaben der Polizei negativ. Da das Fahrzeug viel Öl verloren hatte, zog der Unfall einen Einsatz der Feuerwehr nach sich.

Handbremse vergessen

Ebenso zum Einsatz kam die Feuerwehr kurze Zeit später beim Gewerbepark Rankweil. Auf dem abschüssigen Parkplatz war ein Kleintransporter ins Rollen geraten - offensichtlich hatte der Besitzer vergesen, die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug blieb laut Polizei an einer Mauer „hängen“. Verletzt wurde niemand.