Neue Bäume für Blonser Lawinenhang

Lions Club-Mitglieder haben am Samstag hunderte Fichten an einem Steilhang oberhalb von Blons gepflanzt - und zwar dort, wo im Jahr 1954 die gewaltige Hüggenlawine niederging und ein Drittel des Dorfes auslöschte.

Bereits vergangenes Jahr haben die Vorarlberger Lions Clubs mit ihrem „Jahrhundertwald“-Projekt begonnen und in Schruns über 2.000 Bäumchen gesetzt. Am Samstag nun wurden am Hüggen-Hang oberhalb von Blons junge Fichten als Schutzwald gegen Lawinen gepflanzt. Die Setzlinge sind aus Klostertaler Saatgut.

Aufforstungsaktion in Blons Zu sehen: Irmi-Marie Sachs-Ritter (Initatorin der Aktion), Daniel Spiegel (Lions Club Hofsteig), Maria Westerlund (Lions Club Bregenzerwald), Reinhold Bilgeri, Alexander Stoiser (Wildbach- und Lawinenverbauung, Bludenz), Stefan Bachmann (Bürgermeister, Blons); Beitrag von Birgit Hackspiel, Götz Wagner, Jürgen Bereuter

Initiiert und organisiert wurde die Bewaldungsaktion von Irmi-Marie Sachs-Ritter, der Präsidentin des Lions Club Silvretta. Man habe jeweils zehn Bäumchen um 100 Euro verkauft - mit dem Erlös wolle man wieder Bäume kaufen für Regionen, in denen Bäume wichtig seien, wie zum Beispiel in Blons, erklärt sie.

Entlastung für öffentliche Hand

Die Aktion des Lions Club entlastet auch die öffentliche Hand, wie Alexander Stoiser von der Wildbach- und Lawinenverbauung bestätigt: Wäre der Lions Club nicht aktiv geworden, hätte die Wildbachverbauung selber eine Aufforstung durchgeführt. Diese sei am Hüggen-Hang absolut sinnvoll - das es sich um einen Lawinen-Anbruchbereich handle. Mitarbeiter der Wildbach- und Lawinenverbauung werden nun dazu schauen, dass die jungen Bäume auch wachsen und gedeihen können.