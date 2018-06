Ritsch als Stadtparteivorsitzender bestätigt

Beim Stadtparteitag der SPÖ Bregenz ist Michael Ritsch am Freitag mit 100 Prozent der Stimmen als Stadtparteivorsitzender bestätigt worden. Dieses Vertrauen gebe ihm den notwendigen Rückenwind für die Gemeindewahl 2020, so Ritsch.

Der Stadtparteitag lief unter dem Slogan „Bregenz neu denken“. Dabei handelt es sich um den Titel eines Konzeptes für sozialdemokratische Visionen für Bregenz. Das Team rund um Michael Ritsch arbeitet bereits seit einem Jahr daran. Mit dem fertigen Konzept will die SPÖ bei der Wahl 2020 punkten. Ziel sei es, eine echte inhaltliche und personelle Alternative zur aktuellen Stadtregierung zu sein, so Ritsch in einer Aussendung.

Neue Liste soll zur Hälfte aus Bürgern bestehen

Er will bei der Gemeindewahl in zwei Jahren neue Wege beschreiten. So soll die Liste, mit der die SPÖ an den Start geht, „Michael Ritsch – Stadtregierung aus BürgerInnen und SozialdemokratInnen“ heißen. Der Name sei Programm - die Liste soll nämlich zur Hälfte aus bewährten Sozialdemokraten bestehen, die andere Hälfte sei für Bregenzer reserviert, die sich unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit für Bregenz engagieren möchte. Er ist zuversichtlich, mit dieser Herangehensweise die Dominanz der ÖVP in der Landeshauptstadt zu brechen. „Die ÖVP hat Bregenz lange genug verwaltet. Jetzt ist Zeit für eine neue Kraft, die endlich gestaltet“, gibt sich der Bregenzer Politiker zuversichtlich.

