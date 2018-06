Auto mit Feuerlöscher eingesprüht

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in der Tiefgarage eines Veranstaltungsgebäudes in Altach in Vorarlberg einen Pulver-Feuerlöscher versprüht. Dabei wurde laut Polizei auch ein dort abgestellter Pkw eingesprüht.

Da die feinen Partikel des Löschpulvers sich durch den Druck in kleinste Ritzen der Karosserie und des Motorraums absetzen, können Fahrzeug und Motor erheblich beschädigt werden, hieß es.

Die Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei Altach zu melden (Tel.: 059 133 8151)