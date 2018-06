Ölz-Erweiterung in Dornbirn fix

Nach jahrelangen Diskussionen ist es nun fix: Die Großbäckerei Ölz wird den bestehenden Standort Dornbirn Wallenmahd erweitern. Der Kaufvertrag für das 1,4 ha große Nachbargrundstück sei bereits unterschrieben. Die Pläne in Weiler sind damit vom Tisch.

Die lange Suche nach einem geeigneten Grundstück ist nun beendet: Anstatt an einem andere Standort zu bauen, wird die Industriebäckerei in Dornbirn ihren Standort im Wallenmahd erweitern. Der Kauf der Erweiterungsfläche sei eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft, sagt Geschäftsführer Bernhard Ölz in einer Aussendung. Noch dieses Jahr sollen die Vorbereitungen für den Baustart beginnen. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant.

Die Großbäckerei Ölz wollte eigentlich zuerst in der Gemeinde Weiler einen neuen Produktionsstandort errichten. Das Werk sollte in einer bisherigen Landesgrünzone gebaut werden, was zu einer landesweiten Diskussion führte und auch zu einem Politikum wurde - mehr dazu in Kritik an geplanter Ölz-Ansiedlung nimmt zu (vorarlberg.ORF.at; 22.11.2016).

Ölz

Die größte Bäckerei Österreichs erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von 202,8 Mio. Euro. Der Exportanteil liegt bei 48 Prozent. Die umsatzstärkten Exportmärkte sind laut Ölz Deutschland und die Schweiz.

