Aufregung um verletzte Schwanen-Mutter

Eine verletzte Schwan-Mutter am Alten Rhein in Lustenau sorgt derzeit für große Aufregung in den sozialen Medien. Viele glauben, dass es sich um Tierquälerei handelt. Fest steht nur, dass es zu viele Schwäne gibt.

Am Alten Rhein sitzt eine Schwanen-Mutter mit einem gebrochen Flügel fest. Unzählige Anrufe gehen deswegen bei der Tierrettung ein. Das Tier werde nie mehr fliegen können, so Karl-Heinz Hanny von der Tierrettung. Wenn die drei Jungen im Herbst flügge sind, wird die Schwanenmutter eingeschläfert.

Die verletzte Schwanen-Mutter Im Video sieht man den gebrochenen Flügel des Tieres.

Keine Verletzung von einem Revierkampf

Derzeit brauche es aber die Mutter zur Versorgung der Jungen, so Hanny. Denn die Reviere sind hart umkämpft. Er glaubt jedoch nicht, dass die Verletzung von einem Revierkampf stammt. Woher sie kommt, ist unklar.

Kunsteier als Gegenmittel

Fest steht jedoch für Hanny, dass es zu viele Schwäne rund um den Bodensee gibt. Wenn man jedem Schwanenpaar nur ein befruchtetes Ei lasse und die anderen durch Kunsteier ersetze, könne jedes Paar seinen Elterntrieb erfüllen. So könnte man die Schwanenpopulation dezimieren.

Erfreut über weniger Schwäne wäre auch der Gaißauer Landwirt Alois Meier. Wenn sie zu hunderten in die frisch gemähten Wiesen einfallen, sei das ein Probelm. Den Kot, den die Tiere zurücklassen, habe man später im Futter. Zudem würden nach Kämpfen Kadaver im Feld zurückbleiben.