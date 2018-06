Altach verpflichtet Luckeneder vom LASK

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat laut Club-Mitteilung vom Donnerstag Felix Luckeneder vom LASK für ein Jahr ausgeliehen. Die Altacher sicherten sich eine Kaufoption auf den 24-jährigen Defensivspieler.

„Mit Luckeneder konnten wir einen absoluten Wunschspieler ins Rheindorf lotsen, der mit seiner Kopfballstärke und Abgeklärtheit für Stabilität in der Mannschaft sorgen soll“, so Altach-Geschäftsführer Georg Zellhofer. „Er ist Linksfuß, funktioniert in verschiedenen Spielanlagen und kann sich beim SCRA wieder in die Auslage spielen.“

GEPA pictures/ Philipp Brem

Goigitzer als Co-Trainer neu im Ländle

Zudem stellt der SCR Altach mit dem 25-jährigen Wiener David Goigitzer einen zusätzlichen Co-Trainer und Videoanalysten ein. Goigitzer habe sich durch seine Analysen auf verschiedenen Online-Plattformen einen Namen gemacht. 2017 war er als Nachwuchstrainer beim FC London in Kanada aktiv.

