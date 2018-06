Neue Röntgengeräte für Airport Friedrichshafen

Der Bodensee-Airport Friedrichshafen verbessert seine Sicherheitseinrichtungen. Als erster Regionalflughafen in Deutschland setzt der Flughafen modernste Röntgengeräte für die Gepäckskontrolle ein.

Das neue Röntgensystem erkennt versteckten Sprengstoff im aufgegebenen Reisegepäck. Die automatischen Geräte werden in die bereits bestehenden Kontrollsysteme integriert.

Vorreiterrolle in Deutschland

Nun wird der Realbetrieb am Bodensee-Airport Friedrichshafen getestet. Dabei übernimmt der Flughafen die Vorreiterrolle in Deutschland, denn nach der mehrwöchigen Testphase werden auch die anderen Regionalflughäfen in Deutschland schrittweise mit dem neuen System ausgestattet. Damit erfüllen die Flughäfen dann auch die verschärften Sicherheits-Bestimmungen der EU. Der Bodensee-Airport Friedrichshafen zählt rund 520.000 Passagiere pro Jahr.

