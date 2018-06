Polizei nahm Opferstockdieb fest

Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Serien-Opferstockdieb festnehmen. Dem Tatverdächtigen werden 15 Opferstock-Einbrüche in Vorarlberg zur Last gelegt. Noch am Sonntag hatte er zwei Taten begangen, ehe er der Polizei ins Netz ging.

Zunächst brach der 36-Jährige am Sonntag einen Opferstock in der Kirche in Doren (Bregenzerwald) auf. Nachdem ein Zeuge allerdings einen Pkw mit polnischem Kennzeichen wahrgenommen hatte, wurde eine landesweite Fahndung ausgerufen. Als am Nachmittag in Bildstein (Bez. Bregenz) erneut ein Opferstock geplündert wurde, kontrollierte die Polizei umgehend die Zufahrtsstraßen in den Wallfahrtsort. Dabei wurde auch das Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen angehalten. Im Auto des 36-Jährigen stießen die Beamten sowohl auf Einbruchswerkzeug als auch Münzgeld.

Der 36-jährige Pole ist geständig, er wurde in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.