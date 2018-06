Industriepionier Alwin Lehner gestorben

Der Vorarlberger Industriepionier Alwin Lehner ist Dienstagabend im Alter von 86 Jahren verstorben. Der Harder gründete vor mehr als 60 Jahren zusammen mit seinem Bruder die heute weltweit-agierende Kunststoff-Firma Alpla.

Schlagfertig und zielstrebig mit dem Gespür für ein gutes Geschäft - Alwin Lehner war einer der großen Vorarlberger Unternehmerpersönlichkeiten. In den 50er Jahren baute er gemeinsam mit seiner Familie ein Unternehmen auf, das heute weltweit tätig ist. Alpla zählt zu den weltweit führenden Kunststoffverarbeitern und beschäftigt 19.000 Mitarbeiter in 45 Ländern der Welt.

„Die besten Einfälle hatte ich in der Nacht“

Begonnen hat die Geschichte der Firma Alpenplastik Lehner Alwin Gmbh und ihres Gründers in einer Waschküche der Eltern in Hard. Als sich der gelernte Maschinenbauer Alwin Lehner gezwungen sieht, eigene Maschinen zu entwickeln, beginnt die offizielle Zeitrechnung der Kunststoffproduktion.

Eine sehr intensive Zeit sei das für die ganze Familie und für ihn selbst gewesen, sagte Lehner einst im Rückblick: „Am Tag habe ich gearbeitet und in der Nacht studiert. Die besten Einfälle hatte ich immer in der Nacht, unterm Tag hatte ich ja nicht viel Zeit zum Denken“, so Lehner in einem ORF-Interview.

Portrait von Alwin Lehner Ein Portrait von Alwin Lehner aus dem Jahr 2015. Er wurde damals mit dem Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft ausgezeichnet.

Am Anfang stand eine Plastikflasche

1958 gelingt der Durchbruch. Lehner produziert eine Plastikflasche für einen Glasreiniger. Kunststoffbehälter sind zu dieser Zeit eine Neuheit. Grundlage für die dynamische Entwicklung sei die klare Ausrichtung auf die Industrie gewesen, wie Alwin Lehner im Rückblick analysierte.

Weggefährten im Vorstand beschreiben Lehner als Vollblutunternehmer, als jemanden, der in richtigen Moment auch den Mut zum Risiko hat. Im Jahr 2015 wurde Alwin Lehner mit dem Ehrenpreis der Vorarlberger Wirtschaft für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

