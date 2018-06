Weitere Feuerwehreinsätze wegen Starkregens

Die heftigen Regenfälle in der Nacht haben in Vorarlberg zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen sind vor allem Gemeinden am Bodensee. Laut Wetterprognose soll es in den nächsten Stunden weiter stark regnen.

In den frühen Morgenstunden gab es laut Feuerwehr- und Rettungsleitstelle zwei Alarmierungen im Rheindelta. In Gaißau, Höchst und Lustenau drang Wasser in Gebäude ein. Bereits in der Nacht wurde die Feuerwehr zu zwei kleineren Einsätzen gerufen. In Lustenau verlegte außerdem ein Baum eine Riedstraße.

Bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch rechnet man noch mit weiteren Einstätzen in den nächsten Stunden, da es momentan vor allem im Rheintal stark regnet.

Situation im Kleinwalsertal hat sich beruhigt

Im Kleinwalsertal führten die starken Regenfälle bereits am Dienstagnachmittag zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Laut Polizei drohte ein Hang an der Bundesstraße abzurutschen. Die Situation hat sich aber nun laut Rettungs- und Feuerwehrleitstelle beruhigt.

zurück von weiter

Link: