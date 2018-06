Viel Zuversicht bei Tourismusforum 2018

Beim Vorarlberger Tourismusforum 2018 wurde ein positives Resümee über das vergangene Tourismusjahr gezogen. Die Wintersaison verlief rekordverdächtig und auch im Ganzjahrestourismus hole man langsam auf, so der Tenor.

In dieser Wintersaison kamen in Summe fast 1,3 Millionen Gäste nach Vorarlberg – so viele wie nie zuvor. Außerdem wurden mehr als fünf Millionen Übernachtungen registriert. Erst drei Mal wurde diese Marke überschritten. Aber auch beim Sommertourismus hole man langsam auf, führten die Touristiker aus. Ob neue Attraktionen für Wanderer oder Innovationen von Hoteliers und Privatvermietern: Auch im Sommer wird für Urlauber einiges geboten, wurde bei der Veranstaltung deutlich.

Bei der Verleihung der Tourismus-Innovationspreise konnten besonders jene Touristiker punkten, die Grenzen überschreiten, wie etwa die Weiterbildungsplattform micelab: 13 Partner aus der Kongressbranche rund um den Bodensee bieten interaktive Begegnungskultur oder die Genussroute in Dornbirn.

Wallner (ÖVP): Mit „GASCHT“ auf dem richtigen Weg

Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hob in seiner Rede zudem auch die im Herbst 2017 an den Standorten Bezau, Bludenz und Hohenems gestartete Tourismusschule GASCHT hervor. Diese werde sehr positiv angenommen. Aufgrund des großen Interesses werden bereits im Herbst 2018 drei weitere neue Klassen aufgenommen: „Mit der GASCHT sind wir auf dem richtigen Weg in der Ausbildung von touristischen Fachkräften!“ zeigte sich der Landeshauptmann erfreut.

Gezielte Unterstützung für Tourismus

Als „vorrangig“ bezeichnete Wallner weiterhin die Aufgabe, den Tourismus gezielt zu unterstützen. Eine wichtige Maßnahme sei in dem Zusammenhang die Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen von 13 auf zehn Prozent gewesen. „Dadurch wurden unseren Betrieben weitere Investitionen ermöglicht, mit denen sie ihre Position im internationalen Wettbewerb festigen können“, sagte der Landeshauptmann. In seinen Ausführungen ging er auch auf die Tourismusstrategie 2020 ein. Vorarlberg peilt damit in Sachen Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit eine internationale Spitzenposition an.

