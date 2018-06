Exporttag: Wirtschaft steuert auf neuen Rekord zu

In Montforthaus in Feldkirch findet am Dienstag der vierte Exporttag der Wirtschaftskammer Vorarlberg statt. Er steht im Zeichen einer neuen Export-Rekordmarke, denn erstmals könnte die Zehn-Milliarden-Euro-Grenze erreicht werden.

300 heimische Unternehmer, die bereits im Ausland tätig sind oder auf ausländischen Märkten einsteigen wollen, bekommen beim Exporttag die nötigen Informationen, um international durchstarten zu können. 30 Wirtschaftsdelegierte aus 26 Ländern stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.

40 Vorarlberger Unternehmen in China angesiedelt

Die Vorarlberger Unternehmen konnten in den vergangenen Jahren den Exportanteil und das Exportvolumen ständig steigern. Auch heuer ist mit zehn Milliarden Euro eine Rekordmarke in Aussicht, sagt Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler.

Die Wirtschaftsdelegierten, die sich in Feldkirch eingefunden haben, bestätigen den Trend - auch für Märkte, die bis vor kurzem noch schwierig waren.

„Die Steigerungsrate für die Vorarlberger Exporte nach China liegt bei über 40 Prozent - also eine ganz tolle Steigerungsrate. Ähnliches gilt auch für die Vorarlberger Direktinvestitionen“, sagt Martin Glatz, Wirtschaftsdelegierter in China. Dort haben sich mehr als 40 Vorarlberger Unternehmen mit insgesamt fast 90 Niederlassungen angesiedelt.

Russland-Exporte ziehen an

Die Exporte nach Russland sind im ersten Halbjahr um rund 20 Prozent gestiegen. Das Importverbot für europäische Lebensmittel habe aber auch Vorarlberger Betriebe zuvor empfindlich getroffen, sagt Rudolf Lukavsky, Wirtschaftsdelegierter in Moskau. Nicht alle Lebensmittel seien betroffen gewesen, aber speziell Milch- und Fleischprodukte sowie Obst und Gemüse.

Jetzt ziehen die Exporte nach Russland aber wieder an - die Wirtschaft ist in den beiden vergangenen Jahren wieder um 1,5 und 1,7 Prozent gewachsen. Unternehmen, die erfolgreich in Russland tätig sind, sind etwa Gebrüder Weiss, Rhomberg oder Doppelmayr.

Nach Angaben von Wirtschaftskammerdirektorstellvertreter Marco Tittler sind die Vorarlberger Exporte im ersten Halbjahr um sieben Prozent gestiegen. Und das, obwohl die Ausfuhren in die USA von Präsident Donald Trump erstmals rückläufig sind.

