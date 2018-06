Luftqualität: Im Ernstfall Autoverbot?

Mit einem neuen Luftqualitätsplan will die Vorarlberger Landesregierung die gesundheitsschädlichen Emissionen reduzieren. Sollte die Luftgüte sich dadurch nicht bessern, soll über Fahrverbote nachgedacht werden.

Ozonwarnungen sind selten geworden, die Feinstaub-Belastung ist gesunken. Dennoch: Allen Maßnahmen des Landes zum Trotz bleiben Stickoxide weiterhin ein Problem in Vorarlberg. Besonders der Verkehr ist dafür verantwortlich, dass die Grenzwerte der gesundheitsschädlichen Emissionen immer wieder überschritten werden.

Mit dem neuen Luftqualitätsplan will das Land dem entgegenwirken. Jedoch setze man nicht von vornherein auf eine Verbotsstrategie, so Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag. Zuerst sollen die jetzt beschlossenen 150 Maßnahmen umgesetzt werden. Erst wenn dadurch keine nachhaltige Verbesserung erzielt wird, werde über Fahrverbote und ähnliches diskutiert. Hier gelte es aber, die rechtlichen Rahmenbedingungen zu prüfen, betonte Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne).

Anreize fürs Umsteigen

Zunächst gehe es aber an die Umsetzung des neuen Luftqualitätsplans. Mit neuen Förderungen etwa sollen Anreize geschaffen werden, um auf Elektro-Fahrzeuge und öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Verstärkte Verkehrskontrollen sollen technische Manipulationen bei Fahrzeugen aufdecken und generell sollen der Radverkehr und die sanfte Mobilität noch stärker ausgebaut und die Menschen noch mehr informiert werden. Wallner wünscht sich, dass das Bewusstsein für das Thema steige.

Rauch betonte, dass die Luftqualität nicht nur ein Verkehrs- sondern auch ein Gesundheitsthema sei.

Über all diesen Maßnahmen jedoch steht jedoch auch das laufende Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Österreich wegen der Überschreitung der Grenzwerte. Und hier sei jedes Bundesland gefordert, seinen Beitrag zum Guten zu leisten, so Wallner.

