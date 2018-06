Post weiterhin auf Mitarbeitersuche

Das Personalproblem bei der Post in Vorarlberg ist nach wie vor ungelöst. Nach Angaben von Pressesprecher Michael Homola hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten zwar 134 neue Mitarbeiter eingestellt, aber man suche trotzdem weiter.

Die Zahl an neuen Mitarbeitern ist laut Homola ein Mix aus Leasing-Mitarbeitern, Frächtern und Zustellern aus anderen Bundesländern. Das sei jedoch nur als Überbrückung und Unterstützung zu sehen. „Wir wollen natürlich - so wie in jedem anderen Bundesland -, dass wir es aus ‚eigener Kraft‘ schaffen“, so der Post-Pressesprecher.

70 Ferialkräfte gesucht

Die Situation bei der Briefzustellung hat sich laut Homola verbessert. Das gewünschte Niveau sei aber noch nicht erreicht. Vor allem für den Sommer suche die Post nach Ersatzkräften. Für den Betrieb in den Sommermonaten brauche die Post etwa 70 Ferialkräfte - zwei Drittel davon habe man bereits gefunden, so der Pressesprecher. Der Rest soll rechtzeitig bis zum Sommer eingestellt sein.

Für die Gewerkschaft bleibt die Post in Vorarlberg eine Baustelle. Es gebe zwar viel Positives, aber nach wie vor auch Vieles, das verbessert werden müsse, sagt ÖGB-Landesgeschäftsführerin Manuela Auer. Die Postmitarbeiter würden weiter über hohen Druck und Überbelastung klagen.

