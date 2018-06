VHS Bregenz beim Staatspreis ausgezeichnet

Die Volkshochschule (VHS) Bregenz hat es in Wien beim Staatspreis für Unternehmensqualität bis ins Finale geschafft. Zudem erhielt die Bregenzer Institution eine Auszeichnung, die zugleich die Listung als „exzellentes Unternehmen“ bedeutet.

In Anwesenheit von Bundesministerin Margarete Schramböck (Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) von der ÖVP wurde die Auszeichnung „Recognized for excellence 5*“ an die VHS Bregenz überreicht.

VHS Bregenz

„Zu den besten Unternehmen Österreichs zu gehören ist eine großartige Auszeichnung, auf die wir lange und zielgerichtet hingearbeitet haben“, freute sich VHS-Geschäftsführer Michael Grabher. Heuer haben lediglich elf österreichische Unternehmen ein 5-Sterne-Ranking erreicht.

Qualitätskultur in Bregenz geprüft

Die Teilnahme am Staatspreis für Unternehmensqualität 2018 gründete auf einer 60-seitigen Bewerbungsunterlage als Nachweis der umfassenden Qualitätskultur. Zwei sogenannte Assessoren überprüften anschließend vor Ort Systematik, Strategie-Kongruenz und Nachhaltigkeit des Qualitätsmanagements der VHS Bregenz.