Fahrradfahrer in Mellau schwer gestürzt

In Mellau hat sich in der Nacht auf Montag ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mehrere Knochen gebrochen. Der 28-jährige Mann war mit seinem Mountainbike über eine Böschung gestürzt und lag daraufhin stundenlang verletzt in einer Wiese.

Laut Polizei war der Mann um 2.00 Uhr auf der Gemeindestraße Enge von Mellau kommend in Richtung Schnepfau unterwegs. Rund 400 Meter nach den Bergbahnen Mellau kam er aus unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab und stürzte etwa drei Meter über eine Böschung.

Opfer lag vier Stunden lang verletzt in Wiese

Der 28-Jährige zog sich dabei Knochenbrüche zu. Er wurde erst um 6.00 Uhr in der Wiese liegend von einem Spaziergänger entdeckt, welcher die Einsatzkräfte verständigte. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.