Neue „Hochleistungsstrecke“ für Radfahrer

Radfahrern stehen in Vorarlberg derzeit rund 800 Kilometer an Radwegen zur Verfügung. Ausgebaut wird weiterhin, so ist eine „Hochleistungsstrecke“ zwischen Hard und Lustenau geplant - mit einer Breite von 3,5 Metern. Beim Wegebau wird inzwischen auch das Tempo der E-Bikes eingerechnet.

Eine völlig neue Radstrecke entsteht entlang des Lustenauer Kanals von Hard nach Lustenau. Auf einem 3,5 Meter breiten Weg mit speziellem Deckbelag entsteht ein Lückenschluss in einem Bereich, wo der Radverkehr pulsiert. Der Vorteil liegt nicht nur in der direkten Anbindung der Rheindelta-Gemeinden, sagt Peter Moosbrugger, Radwegplaner in der Straßenbauabteilung.

Vielmehr werden laut Moosbrugger auch die Bedürfnisse des Radfahrers berücksichtigt - das heißt, der Radweg wird abseits vom Verkehr, vom Lärm und von den Abgasen durch eine natürliche Umwelt geführt. Baubeginn ist im September.

zurück von weiter

Fahrverhalten von E-Bikes wird einbezogen

Wenn ein Radweg geplant wird, müssen künftige Frequenzsteigerungen und neue Entwicklungen eingerechnet werden - wie zum Beispiel das E-Bike. Aktuell geschieht das in Bregenz, wo das bestehende Radwegkonzept erneuert wird. Aufgrund des technologischen Fortschritts bei Akkus sind Ladestationen aber kein Thema, sagt die Radverkehrsbeauftragte des Landes, Katharina Schwendinger.

Breiten der Radwege werden angepasst

Wichtiger sei die Infrastruktur an sich, die Breiten der Radwege, die Sichtverhältnisse, die Kurvenradien „und dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den langsamen Radlern, den E-Bike-Fahrern und den Fußgängern ausgeglichen werden“, so Schwendinger.

Wenn die Radwege vier Meter oder breiter sind, spricht man von Schnellverbindungen. Die erste ist vor ein paar Jahren durch den Bau einer Radbrücke zwischen Hard und Bregenz entstanden. Hier wurde die höchste Frequenz mit 100.000 Radfahrern in einem Monat gemessen.

Neue Verbindung am Landgraben in Hohenems

Eine kleinere, aber wichtige Verbesserung gibt es zudem am Landgraben in Hohenems. Die neue Brücke mit 200 Meter langer Radstrecke wird noch in diesem Monat asphaltiert und freigegeben.

Land Vorarlberg

Neue Trasse durch das Lauteracher Ried geplant

Unmittelbar bevor steht eine Trassenentscheidung für eine neue Verbindung durch das Lauteracher Ried, eine leistungsstarke und sichere Route für Radfahrer. Laut Anna Schwerzler, Radverkehrskoordinatorin des Landes kann der Radler dann auf einem großteils einfachen und wettertauglichen Weg so direkt wie möglich zur Arbeit, in die Schule oder zum Einkaufen fahren.