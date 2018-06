Städtebund fordert Pflegelehre

Die Vollversammlung des Städtetags hat am Donnerstag in Feldkirch eine Forderung an die Bundesregierung beschlossen: Es soll eine Pflegelehre eingerichtet werden. das sei wichtig, um genügend qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Donnerstag beim 68. Städtetag in Feldkirch auch die Führung des Österreichischen Städtebunds von Michael Häupl ( SPÖ) übernommen. Ludwig wurde von den Delegierten einstimmig als Nachfolger von Häupl bestimmt, der seinerseits 1995 in die Fußstapfen von Helmut Zilk (SPÖ) getreten war. Häupl wurde die Ehrenmitgliedschaft des Städtebunds verliehen.

Ludwig betonte in seiner Antrittsrede die Bedeutung des Föderalismus und damit auch der Städte. Sie seien „die wichtigste Ebene im Staat“. Das Wachstum der Städte bezeichnete er als Herausforderung. Vor allem für die Bereiche der Pflegefinanzierung , der Mindestsicherung und der Integration gelte es, Lösungen zu finden.

Mehr Autonomie für die Kommunen

Einstimmig verabschiedet wurde in der Vollversammlung eine Resolution an die Bundesregierung, in der mehr Autonomie für die Kommunen verlangt wird. Zudem will der Städtebund eine Arbeitsgruppe eingerichtet haben, in der sich die Gebietskörperschaften Bund, Länder und Kommunen mit der Zukunft der Pflege befassen.

Der Städtebund spricht sich etwa klar dafür aus, eine Lehrausbildung für die Pflege zu schaffen. Angesichts des Fachkräftemangels in der Pflege sei ein Pflegelehrberuf dringend nötig, erklärte Ludwig.

Bei der Eröffnung des 68. österreichischen Städtetages im Feldkircher Montforthaus hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Land Vorarlberg am Mittwoch Rosen gestreut. Das Land hätte Vorbildwirkung für ganz Österreich - mehr dazu in Bundespräsident streut Vorarlberg Rosen.

