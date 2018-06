Türkei-Wahl: 6.000 Stimmberechtigte im Ländle

In der Türkei finden am 24. Juni Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Vom 7. Juni an können türkische Wähler im Ausland ihre Stimme abgeben. In Vorarlberg leben gut 6.000 wahlberechtigte türkische Staatsbürger.

Präsident Recep Erdogan hat am 18. April die vorgezogenen Wahlen für den 24. Juni angekündigt, eigentlich wären sie erst im November 2019 fällig gewesen. Während in der Türkei am 24. Juni abgestimmt wird, haben die Türken etwa in Österreich und Deutschland bereits ab 7. Juni die Möglichkeit zur Stimmabgabe.

In Österreich leben rund 100.000 wahlberechtigte Türken, davon gut 6.000 in Vorarlberg . Sie können ihre Stimmen an den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Wolfurt abgeben. Die Wahllokale sind bis zum 19. Juni geöffnet.

Bei der türkischen Parlamentswahl vor drei Jahren haben 40 Prozent der in Österreich lebenden Türken ihre Stimme abgegeben. Fast 70 Prozent haben die Regierungspartei AKP von Erdogan gewählt - deutlich mehr als in der Türkei selbst, wo die AKP auf knapp die Hälfte aller Stimmen gekommen ist.

Aufregung um Doppelstaatsbürgerschaften

Beim jüngsten türkischen Urnengang- dem Verfassungsreferendum im Vorjahr - haben 47 Prozent der in Österreich lebenden Türken an der Abstimmung teilgenommen. Aufregung gab es damals um unerlaubte Doppelstaatsbürgerschaften.

Auch in Vorarlberg wurden zahlreiche Überprüfungen eingeleitet. In einigen Fällen haben sie zum Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft geführt - mehr dazu in Sechs Doppelstaatsbürgern Pass aberkannt.