„Madame Butterfly“ 2021 auf dem See

Die Bregenzer Festspiele bringen 2021 Giacomo Puccinis Oper „Madame Butterfly“ auf die Seebühne. Das gab Intendantin Elisabeth Sobotka am Donnerstag bei einem Pressegespräch in Wien bekannt.

Als Spiel auf dem See zeigt das Festival in den Sommern 2021 und 2022 Madame Butterfly von Giacomo Puccini. Die 1904 an der Mailänder Scala uraufgeführte Oper wird erstmals bei den Bregenzer Festspielen gezeigt. Für die Regie zeichnet Andreas Homoki verantwortlich, das Bühnenbild entwirft Michael Levine. Beide sind erstmals bei den Bregenzer Festspielen tätig.

Die Oper setzt die Reihe beliebter Puccini-Werke auf der Seebühne fort. Nach La Bohème (2001/02), Tosca (2007/08) und Turandot, zuletzt gezeigt 2015 und 2016, steht mit Madame Butterfly die vierte Oper des aus Lucca in der Toskana stammenden Komponisten auf dem Spielplan.

Heuer wird im zweiten Jahr „Carmen“ gezeigt, wofür bereits drei Viertel der 210.000 aufgelegten Tickets verkauft sind. 2019/20 folgt „Rigoletto“.

