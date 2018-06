Allsport Neu mit mehreren Standbeinen

Im März 2016 hat die Sportartikelunternehmen Allsport seinen Rückzug als Industrieproduzent bekanntgegeben. Zwei Jahre danach hat sich die Firma rund um Eigentümerin Kathrin Ludescher völlig neu aufgestellt.

Nun präsentiert sich am Firmenareal in Weiler ein kleiner Allsport-Campus. Das Unternehmen steht jetzt auf mehreren Standbeinen. Das Herzstück von Allsport bleibt: Das über drei Generationen angesammelte Wissen im Textilbereich steckt jetzt zu einem Teil in textilen Dienstleistungen für die Industrie. Hier entstehen für Markenunternehmen Kollektionen, Schnitte, Farbkonzepte und Protoypen.

Das Know-How von Allsport geht auch immer mehr in die textile Forschung. Dabei entstehen Kooperationen mit Universitäten und Produkte wie zum Beispiel ein Digitalisierungszelt.

Gelände zum Teil vermietet

Viel Fläche ist durch den Rückzug aus der Industrieproduktion freigeworden. Und so sind Teile des über 5.000 Quadratmeter großen Geländes mittlerweile an unterschiedliche Firmen vermietet. Daneben entstehen Mietwohnungen.

In den vergangenen zwei Jahren ist der Allsport Campus entstanden. Hier spiegeln sich die Hobbys der Besitzerfamilie wider. Der Pferdehof Weiler hat mit neuen pädagogischen Konzepten Platz gefunden. Und nebenan findet man ein Studio mit Gruppenräumen für Yoga und Tai Chi.