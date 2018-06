Rondo Ganahl kämpft mit hohen Rohstoffpreisen

Der Verpackungshersteller Rondo Ganahl mit Sitz in Frastanz hat laut Wirtschaftspresseagentur im vergangenen Jahr einen Umsatz von 398 Millionen Euro erzielt. Sorgen bereiten der Unternehmensgruppe die steigenden Rohstoffpreise.

Insbesondere bei Altpapierfasern und Zellstoff-Holzfasern seien die Preise seit dem Vorjahr massiv gestiegen, sagt Hubert Marte, Vorstandsvorsitzender der Ganahl AG. „Wir sind mit Preissteigerungen von 30 Prozent und mehr konfrontiert. Diese Verteuerungen werden auch das Hauptthema des Geschäftsjahres 2018 bleiben, denn unser Materialkostenanteil liegt bei über 50 Prozent“, so Marte.

Umsatzplus von 16,1 Prozent

Diese Preiserhöhungen zeigen sich auch im Konzernumsatz 2017 der Rondo-Ganahl-Gruppe. So wurde im Vorjahr ein Umsatz von 398 Millionen Euro erzielt - ein Plus von 16,1 Prozent. Die Ertragssituation ist laut Marte deutlich positiv ausgefallen. Beim Umsatzvergleich müsse aber berücksichtigt werden, dass davon etwa acht Prozentpunkte auf die 100%-Übernahme des deutschen Verpackungsherstellers Walz entfallen seien. Drei Prozentpunkte würden das tatsächliche betriebliche Mengenwachstum abbilden.

Zu den Aussichten für das laufende Jahr sagt Marte: „Wir wachsen voraussichtlich um etwa zehn Prozent, wobei zwei Drittel dieses Wachstums auf gestiegene Verkaufspreise zurückzuführen sein werden.“ Zudem soll die Expansion von Rondo Ganahl weiter vorangetrieben werden - nicht zuletzt, um Abhängigkeiten zu verringern. Bei allen Expansionsvorhaben konzentriert man sich laut Marte ausschließlich auf das Stammgeschäft des Unternehmens, also Verpackungen aus Wellpappe.

Bislang größte Investition vor Abschluss

In den Geschäftsjahren 2017 und 2018 hat Rondo Ganahl das größte Investitionsvolumen seit der Gründung des Unternehmens auf den Weg gebracht. „Insgesamt investierten wir 72 Millionen Euro an beinahe allen Standorten der Gruppe, wobei allein 42 Millionen Euro auf die zwei Standorte in Österreich entfielen.“ In Frastanz wurde um 25 Millionen Euro ein neues Hochregallager mit rund 25.000 Stellplätzen errichtet, das in den kommenden Wochen in Betrieb gehen wird.

Weitere fünf Millionen Euro flossen in Frastanz in die Errichtung von Gebäuden für Schlosserei, Elektrik, Instandhaltung und Ersatzteillager. Als ein maßgebliches Zukunftsprojekt bezeichnet Marte die immer noch stärkere Entwicklung von Mono-Verpackungen. Dabei besteht eine Verpackung nicht mehr aus Wellpappe, Papier und Plastikteilen, sondern nur noch aus umweltschonender Wellpappe. Bereits 15 Prozent des Volumens in Frastanz entfallen auf diese Mono-Verpackungen, Tendenz steigend.

330 Mitarbeiter in Frastanz

Rondo Ganahl mit acht Standorten in Österreich, Ungarn und Rumänien sowie Deutschland und der Türkei stellt Verpackungen aus Wellpappe her. Zudem betreibt das Unternehmen eine Papierfabrik zur Herstellung von Wellpappe-Rohpapier in Frastanz, woraus Wellpappe produziert wird.

Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.450 Mitarbeiter, davon 330 am Stammsitz in Frastanz. Die Hauptabsatzbranchen sind Lebensmittelhersteller (Obst, Gemüse, Wein, Getränke) sowie der Automotive-Bereich und Chemie/Pharma. An den Österreich-Standorten werden jährlich 30.000 Verpackungsvarianten produziert.