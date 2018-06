Deutlich weniger Fans in den Fußball-Stadien

In der abgelaufenen Fußball-Saison sind deutlich weniger Fans in die österreichischen Fußball-Stadien gekommen. In Vorarlberg ist der Zuschauer-Schwund sogar zweistellig - sowohl in Altach als auch in Lustenau.

Laut einer Ligaaussendung kamen 2017/18 im Schnitt 6.386 Zuschauer und insgesamt 1.149.537 Fans in die Arenen der zehn Topclubs der Bundesliga. Das ist im Vergleich zur Saison davor ein Rückgang von 9,4 Prozent.

Minus von knapp 20 Prozent bei Altach

Zu den Heimspielen des SCR Altach sind im Schnitt 4.287 Zuschauer gekommen, insgesamt waren es 77.174 Fans. Das bedeutet einen Rückgang von 19,6 Prozent.

Bei der Austria Lustenau in der Ersten Liga sind die Zuschauerzahlen um 13 Prozent geschrumpft, der Schnitt pro Heimspiel lag bei 2.100 Fans.

