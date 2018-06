Nachbarn retten 98-Jähriger das Leben

In Bludenz haben in der Nacht auf Montag zwei Männer durch ihr beherztes Einschreiten einer 98-jährigen Frau das Leben gerettet. Die Frau hatte einen Kochtopf auf dem Herd vergessen und lag in der verrauchten Wohnung.

Kurz vor 22.00 Uhr bemerkte eine Nachbarin der betagten Frau das Piepsen des Rauchmelders. Ihr Mann, Erich Vonblon, und ein weiterer Nachbar, Stephan Slupetzky, machten sich sofort auch die Suche nach der Ursache für den Alarm.

Türe mit Anlauf „eingerannt“

Vor der Wohnungstüre der 98-Jährigen nahmen sie Rauchgeruch wahr. Weil die Bewohnerin nicht antwortete, verständigten sie die Feuerwehr und Rettung und versuchten, die Türe zu öffnen. Durch ein Zusatzschloss gestaltete sich das aber schwierig, schildert Vonblon.

Erich Vonblon

So versuchten sie im wahrsten Sinne des Wortes, die Türe „einzurennen“, erzählt Slupetzky. Beim dritten oder vierten „Dagegenwerfen“ mit Anlauf habe es funktioniert und die Türe sei aufgebrochen.

Stephan Slupetzky

Feuerwehr reparierte Türe

Die zwei Männer fanden eine verrauchte Wohnung vor mit einer auf der Seite liegenden Dame vor, die laut Slupetzky benommen, aber bei Bewusstsein war. Kurz darauf trafen die Rettungskräfte ein. Sie brachten die Frau zur Kontrolle ins Krankenhaus Bludenz.

Grund für die Rauchentwicklung war laut Polizei ein vergessener Topf auf dem Herd. Die Feuerwehr Bludenz sorgte für den Abzug des Rauches aus der Wohnung und reparierte auch die kaputte Türe. Die Wohnung blieb nach Angaben der Polizei unbeschädigt.