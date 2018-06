Zahl der Arbeitslosen weiter rückläufig

Die Zahl der Arbeitssuchenden in Vorarlberg ist weiter rückläufig. Laut AMS waren im Mai 9.264 Menschen ohne Job - ein Rückgang von 4,9 Prozent. Im Bundesländer-Vergleich war der Rückgang in Vorarlberg aber am geringsten.

Bei der Zahl der Arbeitslosen sind die an Schulungen teilnehmenden Personen nicht angegeben. Im Mai befanden sich in Vorarlberg 2.512 Personen in Schulungen, um 107 weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

AMS Vorarlberg

Arbeitslosenquote unter dem Bundesschnitt

Erneut lag die Arbeitslosenquote in Vorarlberg mit 5,3 Prozent unter dem österreichweiten Schnitt von 7,1 Prozent. Günstiger als Vorarlberg schnitten nur Oberösterreich (4,3 Prozent) und Salzburg (4,9 Prozent) ab.

Rückgang bei Männern stärker als bei Frauen

Wie auch im Bundesvergleich ging die Arbeitslosigkeit in Vorarlberg bei den Männern stärker zurück als bei den Frauen. Im Vergleich zum Vorjahr war das Minus bei den Männern in Vorarlberg(-339 oder -6,6 Prozent) höher wie bei den Frauen (-140 oder -3,0 Prozent).

Stärkster Rückgang bei den über 50-Jährigen

Den stärksten Rückgang mit -8,1 Prozent gibt es in der Personengruppe der über 50-Jährigen, sagt Geschäftsführer Bernhard Bereuter.