Wallfahrtskirche Bildstein wird Basilika

Die Wallfahrtskirche in Bildstein wird zur Basilika erhoben, teilt die Diözese Feldkirch mit. Vorarlberg hat damit zwei Kirchen mit diesem päpstlichen Ehrentitel. Österreichweit gibt es 33 Basiliken.

Das Prüfungsverfahren für Bildstein dauerte ungefähr ein Jahr, bis vor wenigen Tagen dann schließlich das Dekret aus Rom in Feldkirch eintraf, so die Diözese Feldkirch in einer Aussendung. Wenn eine Kirche zur Basilika erhoben werde, dann bestätige der jeweils amtierende Papst damit u. a. die besondere Bedeutung und Rolle eines Ortes.

Diözese Feldkirch

Kriterien müssen erfüllt werden

Um für den päpstlichen Ehrentitel einer „basilica minor“ in Frage zu kommen, müssen einige Kriterien erfüllt werden, die von den Mitarbeitern der Kongregation für Gottesdienst und Sakramentenordnung in Rom auch überprüft werden. Die spirituelle Bedeutung für das gesamte Umfeld als Zentrum der Marienverehrung ist eines davon.

Überregionale Bedeutung der Kirche

Seit fast 400 Jahren ist Bildstein das Ziel vieler Pilger und Wallfahrer. „Mit dem Titel ,Basilika‘ wird diese überregionale Bedeutung unserer Kirche für den gesamten Bodenseeraum, für das untere Rheintal und den Bregenzerwald noch einmal ganz besonders deutlich“, freut sich Pfarrer Paul Burtscher über das bevorstehende Großereignis, das mit dem 7. Oktober am Fest der Rosenkranzkönigin gefeiert wird. Damit schließt sich auch der inhaltliche Bogen zur Marienwallfahrt in Bildstein.

Die Wallfahrt von Bildstein

Die Bildsteiner Kirche und die Wallfahrt dorthin gehen auf eine Erscheinungsgeschichte aus dem 17. Jahrhundert zurück. Im Herbst 1629 soll den beiden Kindern Martin und Hans Höfle eine weiß gekleidete Frau erschienen sein, die ihnen erzählte, dass ein Mann ihr versprochen habe, für ihr Abbild eine Kapelle zu bauen, wenn die Pest sein Haus verschone. Als die Kinder ihrem Vater davon berichteten, erschrak er und gab ihnen zu verstehen, dass er dieser Mann sei. Bereits am nächsten Tag begann er mit den Vorbereitungen zum Bau der Kirche in Bildstein. Wenig später aber erkrankte er und starb. So, dass erst viele Jahre später sein Sohn Martin den Bau der heutigen Wallfahrtskirche fertigstellen konnte.

33 Basiliken in Österreich

In Österreich gibt es 33 Basiliken. Weltweit gibt es derzeit rund 1.700 Kirchen, die den Ehrentitel einer „basilica minor“ tragen, „basilicae maiores“ hingegen gibt es nur sechs, von denen sich vier in Rom und zwei in Assisi befinden.