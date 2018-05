Tierquälerei - wieder tote Katze gefunden

Die Polizei hat es erneut mit einem Fall von Tierquälerei zu tun: Nachdem in Lustenau zwei vermutlich ertränkte Katzen gefunden wurden, wird nun auch aus Altach ein ähnlicher Vorfall gemeldet.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag in Altach im Bereich der Wiesstraße eine Katze zu Tode gequält. Das Tier wurde stranguliert und möglicherweise auch im Brühlgraben ertränkt, teilte die Polizei mit.

Am Montag wurden in Lustenau bereits zwei komplett durchnässte, tote Katzen gefunden. Die Kadaver wurden am Rand eines Radweges abgelegt - mehr dazu in Katzen getötet: Polizei sucht Tierquäler (vorarlberg.ORF.at; 29.5.2015). Ob es einen Zusammenhang mit dem Fall in Lustenau gibt, steht laut Exekutive noch nicht fest.

Die Polizeiinspektionen in Altach (059 133/8151) und Lustenau (059 133/8144) bitten um Hinweise.