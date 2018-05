Bohrungen für S18 starten im Sommer

Die ASFINAG hat am Mittwoch den weiteren Fahrplan für die geplante Bodenseeschnellstraße S18 präsentiert. Erste Bohrungen sind für den Sommer geplant. Welche Variante kommen soll, ist immer noch offen.

Eckdaten zur S 18: Alternative Z: 7,5 Kilometer (Ried-querende Straßenverbindung)

Alternative CP: 8,6 Kilometer (Ostumfahrung von Lustenau)

Trassenentscheidung: 2020

Investition: 600 Millionen Euro

Man müsse sich aufgrund der unzähligen nötigen Verfahren für die S18 jedes Detail ansehen, sagt ASFINAG-Geschäftsführer Alexander Walcher. Das reiche von der tatsächlichen Entlastungswirkung bis hin zu möglichen Folgen für Tier- und Pflanzenwelt.

Bis dato hat die ASFINAG über sechs Millionen Euro in Planungen, Vorbereitungen und Untersuchungen investiert. Für das notwendige Vorprojekt hat die ASFINAG Planungsleistungen von mehr als vier Millionen Euro seit 2017 beauftragt. „In Summe rechnen wir mit Kosten von 15 Millionen Euro allein für das Vorprojekt. Ein klares Zeichen, dass wir es wirklich ernst mit der Umsetzung dieses wichtigsten Infrastruktur-Vorhabens in Vorarlberg meinen“, so Walcher.

180 Bohrungen als Basis für Planung

Diesen Sommer sollen 180 Bohrungen starten, um den Untergrund der möglichen Trassen untersuchen zu können, so Walcher. Diese Bohrungen und weitere Untersuchungen bilden dann die Basis für konkrete Planungen. Ein Entscheidung für eine Variante soll dann im Jahr 2020 fallen.

Abstimmung mit der Schweiz

Die Umsetzung der Autobahnverbindung der beiden Länder Österreich und Schweiz werde so rasch wie möglich vorangetrieben. Konkrete Abstimmungsgespräche wurden Anfang des Jahres eingeleitet. Im Gespräch mit Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser sicherte Anfang des Jahres der Direktor des Bundesamts für Straßen der Schweiz (ASTRA), Jürg Röthlisberger, zu, dass man auf Schweizer Seite bereit ist, die Verbindung zwischen dem Anschluss St. Margrethen und der Grenze bei Höchst mit den notwendigen Anlagen zu erstellen.

Gemeinsame Zollanlage

Zudem wird auch eine gemeinsame Zollanlage realisiert werden. Das entsprechende Areal dafür ist auf Schweizer Seite vom Kanton St. Gallen erworben worden. Der Auftrag für die Erarbeitung des generellen Projekts wurde von der ASTRA bereits erteilt.

Welche Trasse kommen soll, will sich Walcher offen halten. Man wisse natürlich, dass es Gemeinden mit Präferenzen für die Z-Variante (Ried-querende Variante) gebe. Man müsse aber alle Auswirkungen auf Umwelt und Menschen untersuchen und auch die technische Machbarkeit miteinbeziehen.

