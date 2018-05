Brand verhindert: Asylwerber löschten Flammen

Mehrere Asylwerber haben in der Nacht auf Mittwoch in Hohenems einen größeren Brand verhindern können. Als sie Feuer in einem Holzschuppen am Nachbarsgrundstück bemerkten, löschten sie sofort die Flammen.

Kurz nach Mitternacht brach in einem Holzschuppen ein Feuer aus. Mehrere Asylwerber, die in der Nachbarschaft wohnen, bemerkten die Flammen und löschten diese sofort mit Handfeuerlöschern aus der Flüchtlingsunterkunft. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits gelöscht.

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindert werden. Die Brandursache steht noch nicht fest.