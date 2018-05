US-Show: Fulminanter Start für Zurcaroh

Die Akrobatengruppe „Zurcaroh“ aus Götzis hat ihren ersten Auftritt bei der US-Show „America’s Got Talent“ in Las Vegas gehabt. Der Start war fulmiant: Die Truppe hat den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft.

„America’s Got Talent“ ist die „Urmutter“ aller Talentshows. Bei der Sendung kann der Jury jedes beliebige Talent präsentiert werden. Der Gewinner erhält eine Million Dollar als Preisgeld.

Für ihren Auftritt - er wurde am Dienstag im US-amerikanischen TV ausgestrahlt - haben „Zurcaroh“ Standing Ovations erhalten. Moderatorin und Model Tyra Banks war so beeindruckt von der Darbietung, dass sie den „Golden Buzzer“ drückte. Mit dieser höchsten Bewertung überspringen die Teilnehmer die nächsten Runden und steigen direkt im Viertelfinale in der Liveshow in den Universal Studios in Los Angeles wieder ein.

Link: