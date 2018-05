Lebensmittellogistiker Bischof will erweitern

Der Lebensmittellogistiker Bischof will am Stammsitz in Feldkirch erweitern. Wie die wirtschaftspresseagentur berichtet, soll um bis zu sieben Mio. Euro eine zusätzliche Lager und Logistikhalle errichtet werden.

Der Lebensmittellogistiker Bischof möchte im weiteren Umfeld des derzeitigen Firmenstammsitzes in Feldkirch eine zusätzliche Lager- und Logistikhalle für Lebensmittel errichten. So die Geschäftsführerin Astrid Bischof und Elke Böhler, die Leiterin des operativen Geschäftes, gegenüber der Wirtschaftspresseagentur.com.

Grundstückssuche hat bereits begonnen

Für diesen Zweck befinde man sich auf der Suche beziehungsweise in Gesprächen rund um den Erwerb eines rund 20.000 bis 25.000 Quadratmeter großen Grundstückes, das bestenfalls so nahe wie möglich beim Hauptsitz liegen sollte. „Die Pläne für das mit drei Temperaturbereichen ausgestattete Lager mit bis zu 10.000 Stellplätzen sind vorhanden“, so Bischof und Böhler. Das Investitionsvolumen für die neue Halle ohne Grundstückskosten belaufe sich auf bis zu sieben Millionen Euro.

Zum Vergleich: Am Firmensitz verfügt Bischof über ein etwa 25.000 Quadratmeter großes Grundstück, wo in Hallen rund 12.000 Palettenstellplätze mit den drei Temperaturbereichen (tiefgekühlt, gekühlt, trocken) zur Verfügung stehen. Als Grund für den geplanten Neubau nennt die Geschäftsleitung das Wachstum des Unternehmens. „Derzeit müssen wir leider Aufträge ablehnen, weil uns die Kapazitäten fehlen.“ Auf einen konkreten Zeitplan wollte man sich nicht festlegen. Zuerst müsse die Grundstücksfrage zufriedenstellend geklärt werden. „Wir hoffen dann aber auf eine schnelle Umsetzung.“

Eigener Standort in der Westschweiz geplant

Der beabsichtigte Neubau eines Logistiklagers im Raum Feldkirch ist nicht das einzige Vorhaben von Bischof. Denn auch in der Westschweiz sei man im Raum Lausanne auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein 3-Temperaturzonen-Lager, das logistisch als Zwischenlager dienen solle.

Die Schweiz gilt seit Jahren als wichtiger Markt für das Vorarlberger Unternehmen. Einen Standort gibt es bereits in Sennwald, dazu kommt eine Niederlassung in Schaan im benachbarten Liechtenstein. Bischof ist insbesondere für Kunden in der DACH-Region tätig. Die transportierten Waren werden in allen drei Temperaturbereichen EU-weit ausgeliefert. Die Transportkapazität pro Lkw reicht von einer bis 33 Paletten.

Umsatzplus von vier Prozent - Schweizer Markt legt zu

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die Firmengruppe Bischof einen Umsatz von 50 Millionen Euro, ein Plus von mehr als vier Prozent. Auch die Ertragssituation sei zufriedenstellend positiv. „Trotz erschwerter Bedingungen sind wir mit dem Geschäftsjahr sehr zufrieden“, so Bischof und Böhler. Maßgeblich zur Entwicklung beigetragen hätten Bestandskunden aus der Schweiz.

Mit den erschwerten Bedingungen meine man unter anderem die Kundenanforderungen mit immer engeren Zeitfenstern zum Be- und Entladen, die gerade im Lebensmittelbereich vorherrschen würden. Das würde durch die strengen gesetzlichen Regelungen für die Fahr- und Ruhezeiten der Lkw-Lenker zusätzlich verschärft werden. In dem Zusammenhang ein Dorn im Auge seien der Branche deshalb die hohen Mehrfachbestrafungen auch bei einer kleinen Missachtung der gesetzlichen Vorgaben. „Nicht immer kann man Transporte auf die Minute einhalten, da genügt schon ein unerwarteter Stau nach einem Unfall.“

Herausforderndes Umfeld erfordert Preiserhöhungen

Für das Geschäftsjahr 2018 geht man bei Bischof von einem Umsatzplus von bis zu fünf Prozent aus. Die steigende Nachfrage komme insbesondere von Bestandskunden wie etwa 11er Nahrungsmittel, Meisterbäcker Ölz, Vorarlberg Milch oder Hilcona. „Zu einer weiteren Herausforderung werden aber der um bis zu 20 Prozent steigende Dieselpreis sowie der zweistellig zulegende Strompreis“, so Elke Böhler. Rund ein Viertel der Kosten entfällt bei Bischof auf Treibstoff, etwa 30 Prozent auf das Personal. „Da auch die Personalkosten weiter steigen, sind bestimmte Preiserhöhungen heuer notwendig.“

Eigene Lehre zum Berufskraftfahrer

Dem Personalmangel in der Branche will das 1974 gegründete Familienunternehmen mit 270 Mitarbeitern - davon 180 in Feldkirch - jetzt mit einer eigenen Lehrausbildung für Berufskraftfahrer entgegentreten. „Der Fahrermangel ist eines unserer Hauptthemen“, so Böhler. Mit dieser Lehre sei man der erste Betrieb in Vorarlberg, der so etwas anbiete.

Österreichweit gebe es etwa 20 Unternehmen, die diesen Lehrberuf ausbilden. Begonnen werden soll mit der Kraftfahrer-Lehrlingsausbildung ab heuer, sie läuft drei Jahre. Die Lehrlinge würden dabei eine grundlegende Ausbildung in den Bereichen BWL, Technik, Kfz-Werkstatt und Lager/Kommissionierung/Logistik erhalten. Sie bekämen dabei auch die Ausbildung für den Pkw- und Lkw-Führerschein kostenlos dazu und könnten mit erfahrenen Lenkern mit auf Tour gehen. „Das ist eine Rundum-Ausbildung, denn die Arbeit als Kraftfahrer erfordert Wissen in vielen Bereichen.“ Anfangs hofft man bei Bischof auf drei Berufskraftfahrer-Lehrlinge.

