Mann soll 37 Einbrüche begangen haben

37 Einbrüche in mehreren Bundesländern sollen auf das Konto eines Mannes gehen, der im Februar in Vorarlberg festgenommen wurde. Das Ausmaß wurde erst jetzt nach DNA-Abgleichen und der Auswertung von Spuren bekannt. Der 55-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der 55-Jährige soll seit November des Vorjahres 30 Einbrüche in Wohnhäuser, fünf Werkstätten-Einbrüche sowie zwei Autoeinbrüche in Salzburg, Oberösterreich und Vorarlberg verübt haben. Die Polizei nahm ihn am 21. Februar 2018 in einer Pension in Vorarlberg fest.

Gesamtschaden von mehr als 55.000 Euro

Der Bosnier war bei seinen Beutezügen alleine unterwegs und stahl laut Polizei das verwendete Werkzeug unmittelbar vor den Einbrüchen in der Nähe der Tatorte. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 55.000 Euro. Der 55-Jährige gab bisher 21 Straftaten zu. Er befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.

Das gesamte Ausmaß sei erst nach DNA-Abgleichen, der Auswertung von sichergestellten Spuren und dem Vergleich von Fingerabdrücken bekannt geworden, sagte am Sprecherin der Salzburger Polizei am Dienstag. Sie gab zudem die Aufklärung einer weiteren Einbruchserie in Salzburg bekannt - mehr dazu in: Einbrecher-Quartett mit 80.000 Euro Beute.