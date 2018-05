Große Suchaktion am Bodensee

Am Dienstagvormittag wurde in Lochau am Bodensee eine große Suchaktion gestartet. Demnach will eine Zeugin beobachtet haben, wie ein Mann etwa 30 Meter vom Ufer entfernt nach Hilferufen plötzlich untergetaucht ist.

Der Hinweis ging bei der Polizei am Dienstagvormittag geben 11.00 Uhr ein. Seither wird im Bereich Lochau Wellenau im Bodensee nach einem vermeintlich untergegangenen Mann gesucht.

Nach Hilferufen im See untergegangen

Eine Zeugin will beobachtet haben, wie ein Mann etwa 30 Meter vom Ufer entfernt erst um Hilfe gerufen hat und dann plötzlich untergetaucht ist. An der Suchaktion beteiligen sich rund 40 Personen. Die Wasserrettung Bregenz ist mit einer Tauchergruppe vor Ort, ebenfalls im Einsatz sind die Seepolizei Hard, die Feuerwehr, der Polizeihubschrauber Libelle und Polizisten am Ufer.

Die Polizei Bregenz klärt derzeit die näheren Umstände ab. Sie sucht das Ufer nach unbeaufsichtigten Kleidungsstücken ab und bittet Zeugen um weitere Hinweise.