Feldkirch baut 3 Millionen Euro Schulden ab

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 zeigt, dass Feldkirch seine Schulden um mehr als drei Millionen Euro verringern hat können. Die Stadt hat einen Überschuss von 4,6 Millionen Euro und damit Spielraum für künftige Investitionen.

Nicht nur das 800jährige Jubiläum der Stadt Feldkirch ist Grund zur Freude - auch das aktuelle Budget kann sich sehen lassen: Die Pro Kopf Verschuldung in Feldkirch ist weiter gesunken und liegt derzeit bei knapp 1.600 Euro. Das sind rund 300 Euro unter dem Landesdurchschnitt.

Wirtschaftliches Geschick und schlanke Verwaltung

Hinter der gut gefüllten Stadtkasse steckt viel wirtschaftliches Geschick, eine genaue Finanzplanung, aber auch eine schlanke Verwaltung. Feldkirch versucht die Personalkosten so niedrig wie möglich zu halten, sagt Bürgermeister Wilfried Berchtold (ÖVP). Das sei nicht immer einfach, denn der Dienstleistungsanspruch sei nicht gesunken und auch die Aufgaben der Gemeinden nicht weniger geworden. Mit motivierten Mitarbeitern und einer effektiv implementierten Verwaltung sei es aber möglich, so Berchtold.

Bildung, Pflege und Kinder größten Budgetposten

Feldkirch hat im vergangenen Jahr Ausgaben von mehr als 92 Millionen Euro gehabt. Unter anderem ist das Palais Liechtenstein renoviert worden, der Kindergarten Levis wurde ausgebaut und das Kinderhaus Carina hat mehr Kapazitäten bekommen. Bildung, Kinderbetreuung und Pflege dürften auch in Zukunft große Budgetposten sein. Diese Aufgaben würden die Stadt Feldkirch in den nächsten Jahren im hohen Maß herausfordern, so Berchtold. Um sich hier aber weiterhin Spielraum zu erhalten, müsse die verantwortungsvolle Finanzpolitik fortgesetzt werden.

Feldkirch hat 4,6 Millionen Überschuss erwirtschaftet und könnte damit jährlich zehn Millionen Euro investieren ohne sich neu zu verschulden.