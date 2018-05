Werner Grabherr neuer Altach-Coach

Werner Grabherr ist neuer Trainer bei Fußball-Bundesligist SCR Altach. Der 32-Jährige löst Klaus Schmidt ab und ist damit jüngster Chefcoach der Bundesliga. Der gebürtige Riefensberger hat bereits knapp 80 Spiele als Co-Trainer und sieben Spiele als Interimstrainer der Altacher absolviert.

Am Dienstagvormittag gab der Verein bei einer Pressekonferenz bekannt, was bereits von vielen erwartet wurde: Werner Grabherr ist neuer Bundesligatrainer des Vereins. Der gebürtige Bregenzerwälder bekommt einen Vertrag für eine Saison und übernimmt die Verantwortung über die erste Mannschaft mit Trainingsstart am 18. Juni. Damit hat Altach den jüngsten Chefcoach der Bundesliga - Grabherr ist erst 32 Jahre alt.

„Mit Werner Grabherr übernimmt ein Trainer diese Rolle, der die Mannschaft, den Klub und das gesamte Umfeld gut kennt und unser vollstes Vertrauen genießt" so Georg Zellhofer, Geschäftsführer Sport beim SCR Altach. "Er wird zusammen mit seinem Trainerteam versuchen, unsere Mannschaft stets zu verbessern, gut auf die neuen Herausforderungen vorzubereiten und auch neue Akzente in die Trainerarbeit miteinfließen zu lassen“, so Zellhofer weiter.

GEPA pictures/ Christian Walgram

Marketingleiter und Co-Trainer

Trotz seines jungen Alters ist Werner Grabherr ein altbekanntes Gesicht in Altach: Schon als Spieler war er für den Verein im Einsatz, von 2013 bis 2016 war er Trainer der Altacher Amateure und ab Juli 2017 dann Co-Trainer der Bundesligamannschaft unter den Trainern Damir Canadi, Martin Scherb und Klaus Schmidt. Insgesamt absolvierte der gebürtige Riefensberger 78 Spiele als Co-Trainer der Altacher. Zudem hat Grabherr einen zweiten Leitungsposten: Er ist auch Marketingleiter des Vereins.

GEPA pictures/ Michael Riedler

Bereits zweimal Interimscoach

Bereits bei zwei Trainerwechseln wurde Grabherr zwischenzeitlich als Interimstrainer eingesetzt und saß damit für sieben Bundesligaspiele als Chefcoach der Altacher auf der Trainerbank. Bislang fehlte Grabherr die nötige UEFA-Pro-Lizenz, um einen Vertrag als Cheftrainer zu bekommen. Dieses Problem hat sich nun erledigt: Grabherr hat einen Platz im Trainerkurs im Sommer.

Als Spieler war Grabherr ebenfalls für den SCR Altach im Einsatz, in den Jahren 2004 bis 2006 in der Ersten Liga. Seine Profi-Karriere beendete der Verteidiger bereits im Alter von 21 Jahren und spielte dann neben seinem BWL-Studium in der Regionalliga.

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Zweiter Co-Trainer soll bald präsentiert werden

Wie der Verein zudem bekannt gab, bleibt das Trainerteam ansonsten weitgehend unverändert: Wolfgang Luisser ist weiterhin Co-Trainer, Martin Hämmerle Athletiktrainer und Sebastian Brandner Tormanntrainer. Ein neuer zweiter Co-Trainer soll bis zum Trainingsstart präsentiert werden. Im Bereich der medizinischen Betreuung wird die Zusammenarbeit mit dem Olympiazentrum Vorarlberg intensiviert und mit Manuel Hofer ein neuer Physiotherapeut die Arbeit von Martin Hämmerle unterstützen.

Trennung von Schmidt

Der SCR Altach hatte vergangene Woche die Trennung von Grabherrs Vorgänger Klaus Schmidt bekannt gegeben - mehr dazu in: Altach trennt sich von Trainer Klaus Schmidt und Aus bei Altach - Trainer Schmidt enttäuscht. Der Klub machte von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, nachdem der Verein die Saison auf Platz acht beendet hatte.