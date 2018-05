Konstanz entlastet Innenstadt mit „Wasserbus“

Die Stadt Konstanz am deutschen Bodenseeufer will mit einem „Wasserbus“ den Stadtverkehr entlasten. Das Schiff fährt samstags im 15-Minuten-Takt von einem Steg mit großem Parkplatz in die Innenstadt und ist von Zeit und Tarif her in das Busnetz eingebunden.

Mit dem neuen „Wasserbus“ - dem ersten am Bodensee - soll die Konstanzer Innenstadt entlastet werden. Das Schiff bringt die Passagiere vom Tageszentrum „Bodenseeforum“ im Stadtteil Petershausen, wo ein Steg und ein Park & Ride-Parkplatz mit 500 Stellplätzen gebaut wurden, in die Innenstadt.

Auf dem Schiff haben bis zu 250 Passagiere Platz. Die Fahrzeiten sind auf andere Buslinien abgestimmt, samstags gibt es alle 15 Minuten eine Verbindung ins Zentrum. Der neue Wasserbus kann mit einer normalen Busfahrkarte genutzt werden.