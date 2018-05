„Nicht genügend“ für Mathe-Zentralmatura

Zwar gibt es noch keine konkreten Ergebnisse aus Vorarlberg: Aber, bundesweit soll es in der heurigen Mathe-Zentralmatura doppelt so viele Fünfer geben als im vergangenen Jahr. Die Vorarlberger Schülervertreter bestätigen diesen Trend.

In einer Maturaklasse mit 25 Schülern sind heuer demnach vier bis fünf in Mathematik durchgefallen. Sechs von zehn Schülern haben bestenfalls ein „Genügend“ geschafft. Das besagt zumindest der bundesweite Trend. Marius Oberhauser, Schulsprecher der HAK und HLT Bezau, sagt, den Maturanten hat heuer die Formulierung der Aufgaben zu schaffen gemacht. Die Fragen seien anders formuliert gewesen als bisher gelernt, so Oberhauser.

Die ersten bundesweiten Ergebnisse der schriftlichen Mathe-Zentralmatura liegen vor. 18 Prozent der Maturanten sollen ein „Nicht Genügend“ haben. Besonders schlecht ist die Matura an den Handelsakademien ausgefallen.

Studiogespräch zur Mathe-Zentralmatura Gespräch mit Mario Waldner, Obmann des Landeselternverbandes, über die Hintergründe des schlechten Ergebnisses der Mathe-Zentralmatura.

Konkrete Ergebnisse für Vorarlberg Ende Juni

Der Vorarlberger Landesschulrat veröffentlicht erst Ende Juni die konkreten Ergebnisse weil die Kandidaten mit „Nicht Genügend“ noch in einer mündlichen Kompensationsprüfung nächste Woche eine zweite Chance haben sich zu verbessern. Schülervertreter glauben aber nicht, dass sich am schlechten Ergebnis heuer noch viel ändern wird. Sie fordern dass die Mathe Zentralmatura überarbeitet wird.