Motorradfahrer prallt frontal in Urlauberauto

Am Montagvormittag ist ein 54-jähriger Motorradfahrer in Bürserberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann war auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto einer Urlauberfamilie aus Aachen (D) gekracht.

Der 54-jährige Motorradfahrer ist am Montagvormittag in Bürserberg beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Der Hesse (D) war mit drei weiteren Motorradkollegen von Brand in Richtung Bürserberg unterwegs. Kurz nach dem Tschapina-Tunnel wollte er das Sonnenschutzschild aus seinem Helm klappen, weil es ihn blendete - dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in das Fahrzeug einer Urlauberfamilie aus Aachen.

Bernd Hofmeister

Der 54-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb auf dem gegenüberliegenden Gehsteig schwer verletzt liegen. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.