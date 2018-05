Erster Fahrradbus fährt im Bregenzerwald

Im Bregenzerwald gibt es ab dem 7. Juni ein neues Busangebot für Fahrradfahrer. Von Donnerstag bis Sonntag kann das eigene Fahrrad oder E-Bike um sieben Euro pro Tag auf einem Anhänger des Linienbusses transportiert werden.

Das eigene Fahrrad im Linienbus mitnehmen diesen Wunsch haben Einheimische und Gäste schon länger. Die Umsetzung in der Praxis ist allerdings tatsächlich eine Herausforderung, wie verschiedenste Versuche zeigten. Die REGIO Bregenzerwald hat jedoch in der Mobilwoche 2017 so positive Erfahrungen gesammelt, dass am 7. Juni in der Region ein viermonatiger Probebetrieb mit der eigenen Fahrrad-­Bus-Linie R1 beginnt.

Probebetrieb um rund 40.000 Euro

Der neue Fahrrad-­Bus startet von Donnerstag bis Sonntag jeweils in der Früh am Bahnhof Schwarzach und ist anschließend im Bregenzerwald unterwegs, bis er abends wieder am Schwarzacher Bahnhof ankommt. In jedem Ort bzw. Ortsteil auf seiner Linie gibt es je eine Haltestelle, ein fixer Fahrplan macht das Angebot für die Fahrgäste planbar. Die Kosten für den Probebetrieb liegen bei rund 40.000 Euro.

20 Fährräder am Anhänger des Linienbusses

Der Fahrrad-­Anhänger für den Linienbus wurde seit dem Test in der Mobilwoche 2017 deutlich weiterentwickelt. Er fasst jetzt bis zu 20 Fahrräder, kann leichter vom Fahrbahnrand aus beladen werden und ist auch für den Transport von E-­Bikes typisiert. Das Aufladen übernehmen die Fahrgäste selbst.

„Der Bregenzerwald wird damit deutlich leichter per Fahrrad zu genießen sein“, ist die Alberschwender Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann überzeugt. „Ungünstige oder zu anstrengende Streckenabschnitte lassen sich so überbrücken – egal, ob bei einer kurzen Radtour, beim Tagesausflug oder als Gast im Urlaub.“

7 Euro für das Fahrad pro Tag

Die Fahrradmitnahme kostet pro Tag 7 Euro. Dieses Ticket gilt jedoch nicht nur im Bregenzerwald, sondern landesweit für alle Radtransportmöglichkeiten im öffentlichen Verkehr: „Ganz im Sinn der Vorarlberger Fahrradstrategie „Ketten-Reaktion“ kommen hier Bahn, Bus und Fahrrad unkompliziert zusammen“, so Verena Steidl vom Verkehrsverbund Vorarlberg (VVV). Die Fahrgäste benötigen für sich zusätzlich eine Fahrkarte gemäß dem üblichen VVV-­Tarif oder die Bregenzerwald-­Gäste-­Card.

Die Fahrradmitnahme auf der Linie R1 ist nach Maßgabe des vorhandenen Platzes möglich. Gruppen mit fünf Fahrrädern sollen die Online-­Anmeldung auf www.vmobil.at ausfüllen, maximal können zehn Ladeplätze reserviert werden. Die anderen Stellplätze werden nach dem Prinizip „first come – first served“ vergeben.