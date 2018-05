Knapp 3.300 Beratungen bei Femail

Seit fast 25 Jahren berät das Fraueninformationszentrum Femail Kundinnen zu den Themen Familienrecht, Absicherung, Bildung und Frauengesundheit. Fast 3.300 Beratungsgespräche wurden im vergangenen Jahr geführt.

Ein zentrales Thema des Femail ist unter anderem die Gesundheit. Deshalb haben die Träger des Vereins und die Geschäftsführerin, Lea Erath-Putzden, den internationalen Tag der Frauengesundheit am Montag zum Anlass genommen, um auf wichtige Zusammenhänge hinzuweisen - und auf die Aktivitäten von Femail in diesem Jahr.

Frauen übernehmen Verantwortung öfter für andere

Frauenlandesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) wies auf die zum Teil wechselvolle Geschichte des Femail hin. Es habe sehr unterschiedliche Zeiten erlebt und zum Teil Probleme gehabt, sich mit seinen Dienstleistungen im bestehenden Angebot zu positionieren. Der heutige Tag zeige aber, wie wichtig diese Beratungseinrichtung sei.

Beim Thema Gesundheit würden Frauen zwar Verantwortung übernehmen -meist aber für die Familie und weniger für sich selbst. Femail-Geschäftsführerin Lea Erath-Putz berichtete, dass es im vergangenen Jahr fast 3.300 Kontakte zu Kundinnen gegeben habe. Das zentrale Thema in diesen Beratungsgesprächen war laut Erath-Putz das Thema Beziehung - alles zu Ehe, Trennung oder Scheidung; gefolgt von Arbeits- und Pensionsfragen. Aber auch die Themenbereiche Migration und Soziales seien besprochen worden.

Schwerpunkt: Alleinerzieherinnen

Femail-Vorstandsvorsitzende Monika Lindermayr sagte, die Informationsstelle sei wichtig und notwendig, zum Beispiel beim Thema Berufstätigkeit. Hier liegt Vorarlberg über dem österreichischen Durchschnitt mit 70 Prozent - jedoch sei der Anteil der Frauen in einer Teilzeitbeschäftigung sehr hoch: Mehr als jede zweite Frau arbeitet hierzulande Teilzeit.

Ein Schwerpunkt für das laufende Jahr ist die Risikogruppe der Alleinerzieherinnen. Mehr als 10.000 sind es in Vorarlberg, sagt Geschäftsführerin Putz-Erath. Sie seien besonderen Risiken in der Armut und auch in der Gesundheit ausgesetzt.

